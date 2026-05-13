Match spostati, scommesse e tifosi che fanno gli ultras: Sinner s'è mangiato il calcio

Il tennis si sta letteralmente "mangiando" il calcio italiano, ormai vittima di disorganizzazione e mancanza di credibilità. L’ultima dimostrazione è il caos totale generato dalla programmazione del Derby di Roma, finito in un groviglio di rinvii e polemiche a causa della sovrapposizione con la finale maschile degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

(...) Nonostante l'ATP avesse fissato la finale tennistica alle 17 di domenica già due anni fa, la Lega Calcio si è accorta del problema solo all'ultimo momento. Dopo l’ipotesi fallita di giocare domenica alle 12:30, il Prefetto di Roma ha imposto lo slittamento a lunedì alle 20:45 per motivi di sicurezza, sfidando il tabù dei derby in notturna. Una decisione che ha scatenato l'ira della Lega, con l'AD De Siervo che ha minacciato ricorsi al TAR parlando di "tutela dei tifosi", in una sequenza di eventi definita dal ministro Abodi come "sconsolante".

(...) Se da un lato il tennis gode del momento d'oro trascinato dalla "Sinnermania", dall'altro l'incorporazione di dinamiche calcistiche non è priva di effetti collaterali: al Foro Italico si respira un'aria sempre più simile a quella degli stadi, con spettatori molesti, speaker urlanti e un'atmosfera da "posto dove bisogna essere visti" che rischia di snaturare l'essenza stessa dello sport.

Il rischio per il futuro è che, senza il fenomeno Sinner, l'intero castello possa crollare velocemente. Per ora, però, resta l'umiliazione per un mondo pallonaro che non riesce più a gestire nemmeno i propri calendari, lasciando gli appassionati con l'amaro in bocca davanti a un'organizzazione che fa "venire da piangere".

(Domani)