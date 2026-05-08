Massimo Mauro: "Ci vuole personalità e Vlahovic titolare. La Roma farà 9 punti"

GAZZETTA DELLO SPORT (M. NAVA) - Tic, tac. Il tempo scorre più veloce alla Continassa e Massimo Mauro, che dall'altro delle sue 150 presenze in bianconero ben conosce il significato della parola

"Juventus", vede minaccioso il pericolo giallorosso alle spalle della Signora. "La Juventus ha bisogno di vincere tutte e tre le partite per andare in Champions - spiega -, perché la Roma può fare nove punti, derby compreso".



A tre giornate dalla fine della Serie A, per la Juventus sono davvero finiti i jolly?

"Per come va la Roma, mi sembra proprio di sì".



Domani giocano i bianconeri, la Roma domenica. Per chi pesano le pressioni?

"Il vantaggio lo ha la Roma, perché giocherà conoscendo in anticipo il risultato dei bianconeri. È chiaro che se la Juve vince, allora un po' di pressione sulla Roma arriva".

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