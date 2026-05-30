Massara saluta i giallorossi ma per l'arrivo di D'Amico serve il via libera dei Percassi

Frederic Massara esce di scena. La Roma ha annunciato ieri la risoluzione consensuale del contratto con il suo ex direttore sportivo, ringraziandolo per «professionalità, dedizione e contributo» e sottolineando che «anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League». [...]

La Roma che chiude al terzo posto porta anche la firma di Massara. Wesley è diventato una delle grandi intuizioni della stagione, trasformato da Gasperini ma scelto e portato a Trigoria con il lavoro dell'area sportiva. Malen, arrivato a gennaio, ha cambiato il peso offensivo della squadra nel momento in cui serviva un'accelerazione. In mezzo ci sono i dossier aperti sui rinnovi, la gestione del settlement agreement, il lavoro quotidiano rimasto in piedi anche quando il ds appariva gia politicamente svuotato. [...]

Il nome è quello di Tony D'Amico, scelto per raccogliere l'eredità lasciata vacante. Solo che il percorso verso la fumata bianca richiede ancora qualche passaggio in più. La separazione dall'Atalanta, è avvenuta con il comunicato ufficiale e si attende solamente il trasferimento sulla scrivania di Trigoria. Serve ancora un accordo tra i due club, un ultimo step tra i Friedkin e i Percassi per far si che il sodale di Gasperini possa ufficialmente iniziare a lavorare in giallorosso.

(Repubblica)