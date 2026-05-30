Massara saluta: «Create buone basi» Via pure il medico, chiusa l'era Ranieri

Rivoluzione in atto a Trigoria. Dopo l'addio di Ranieri cade un altro pezzo del triumvirato, ieri è arrivata l'ufficialità della risoluzione consensuale tra la Roma e Massara. [...]

Si volta pagina e nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente l'era D'Amico che ufficialmente è stato già sollevato dall'incarico da direttore sportivo dell'Atalanta (al suo posto Giuntoli) ma deve ancora risolvere il contratto, nessun problema all'orizzonte considerando il rapporto tra lui e la società. È pronto a firmare per tre anni (alla stesura ci sta pensando il CFO Morrow) e guadagnerà circa un milione e mezzo a stagione. Appena prenderà pieni poteri, il primo obiettivo è quello di formalizzare i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Tutti e tre vicini alla firma, come richiesto dal tecnico.

Poi affronterà il tema delle cessioni, due le strade: o provare a incassare poco meno di 60 milioni di plusvalenze oppure rimandare la chiusura del settlement agreement al prossimo anno. [...]

Rivoluzione anche nel settore marketing. Addio a Serena Salvione, ex direttrice delle Partnership, e Michael Appiagyei, ex senior director marketing del club.

Da Bergamo è pronto ad arrivare anche Del Vescovo che prenderà il posto di Petrucci e sarà a capo dello staff medico, si tratta di un ritorno per lui che ha già lavorato a Trigoria dal 2012 al 2019. Gasperini potrebbe riabbracciare anche il preparatore atletico Alessandro Pilati (ex Genoa). Cambi in vista anche nell'area scout con Michele Fratini che rimane in pole ed è già stato a Trigoria nelle scorse settimane. Ancora da sciogliere il nodo legato al responsabile del settore giovanile. Occhi su Frara (Frosinone), Margiotta (Verona) e Angeloni (Fiorentina). Da strutturare anche il programma estivo. Il 13 luglio è fissato il raduno nel centro sportivo, poi dal 31 luglio al 9 agosto i giallorossi voleranno in Europa per la seconda parte del ritiro. [...]

(Il Messaggero)