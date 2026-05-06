Martedì la decisione sul derby

Non c'è altra strada: il calendario del calcio ha finito per ingolfarsi e intrecciarsi con quello degli Internazionali di Tennis, come era ampiamente prevedibile, e il secondo derby della stagione tra Roma e Lazio alle 12.30 diventerà realtà martedì, quando verranno stilati anticipi e posticipi. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio c'è la finale al Foro Italico. In notturna non si può giocare per l'ordine pubblico. "L'orario sarebbe apprezzato sul mercati orientali", ha detto il presidente della Serie A, Simonelli, tentando una via d'uscita. Serve la contemporaneità almeno con Juve-Fiorentina e Como-Parma: alla 37ª i giochi Champions non potranno infatti essere decisi. Sarri ha protestato, Gasp ha provato a scherzarci su: "Il caldo? Magari piove…".

(corsport)