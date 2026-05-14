Maresca verso il primo derby della Capitale

Dovrebbe essere (sarà) Fabio Marasca l'arbitro del derby di Roma. Una designazione -ufficializzata oggi, dopo 24 ore causa coppa Italia - attesa, l'alternativa sarebbe stato Massa ma, per più di un motivo, Tommasi (reggente commissario CAN dopo l'autosospensione di Rocchi) ha scelto l'ex internazionale di Napoli per questa sfida delicata.(...) E' al suo primo derby della Capitale. Ha 19 precedenti con la Roma (che però non dirige dal febbraio 2025, nelle ultime nove tre sole vittorie e sei ko): 8 successi, 5 pareggi e 6 sconfitte. (...)

(corsport)