Manna blindato: il ds sta già lavorando al Napoli del futuro e potrebbe rinnovare

Tutte le strade portano a Napoli. Andata e ritorno al futuro: Giovanni Manna, il direttore sportivo del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia del club, non è destinato a interrompere il ciclo inaugurato due anni fa. Anzi: potrebbe rinnovare e prolungare il suo rapporto, in scadenza nel 2029, con nuove ambizioni. Manna è una base, un punto fermo della società e della squadra che verrà. (...) La stima di Gasperini e la prestigiosa proposta della Roma, insomma, non sortiranno nuovi colpi di scena all’interno del domino dei direttori sportivi in atto in Serie A: il Napoli ha blindato Manna e sta già disegnando le strategie di un nuovo corso ispirato dai vecchi. Dopo due cicli di mercato estremamente dispendiosi, infatti, il club ha la necessità di abbattere il tetto ingaggi di una cinquantina di milioni e di orientare la campagna estiva di rafforzamento all’acquisto di talenti pieni di prospettive piuttosto che all’ingaggio di campioni dal curriculum lungo e prestigioso o di giocatori di grande esperienza. Manna, dicevamo, è già operativo e molto attivo su una serie di profili che rispondono a questi canoni. (...)

(corsport)