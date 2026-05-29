Malen: "Il rigore di Parma decisivo In Champions grazie a Gasperini"

"Gasperini mi ha fatto sentire subito importante, il progetto è ambizioso. E poi Roma è Roma…". Donyell Malen ha sposato la causa giallorossa fino al 2050 e, in un'intervista ad Idealista, non nasconde la soddisfazione per l'impatto in Serie A. "Speravo di fare cosi bene - ha detto l'olandese -. Ma se ho raggiunto questi numeri lo devo soprattutto all'aiuto dei miei compagni e del mister che mi ha schierato finalmente al centro dell'attacco". Sul gol più importante non ha dubbi: "ll rigore al Parma è stato fondamentale per la Champions". Poi sorride al paragone con Ronaldo il

Fenomeno: "Lui era di un altro livello, a me basta fare più gol possibili. Qui a Roma sto benissimo. Mi piace uscire e andare in centro. Del resto, Roma è Caput Mundi, la città più bella del mondo". Ora Malen si concentrerà sui Mondiali dove ci sarà anche Wesley. "Sono felice di come mi sono adattato a Roma, è tutto fantastico. Sento una grande emozione e responsabilità per il Mondiale", ha detto l'esterno, immortalato a casa sua - in Brasile - in un video in cui palleggia a piedi scalzi con alcuni amici.

(gasport)