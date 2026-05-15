Malen e Dybala, ritorno al futuro

Malen-Dybala, coppia del presente e anche del futuro. Almeno questo è il desiderio di Gasperini che è già certo di non perdere l'olandese (è scattato l'obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro) e spera di lavorare con l'argentino anche il prossimo anno. La trattativa tra Ryan Friedkin e Carlos Novel per il rinnovo è già partita, i due sono in contatto da diversi giorni e anche ieri hanno avuto un colloquio da remoto poiché il procuratore si trova a Madrid e tornerà per il derby per fissare anche un confronto faccia a faccia. (...) La volontà di Paulo è nota e le parole di domenica sono servite a mettere pressione alla società: "Vorrei sapere anche io qualcosa sul mio futuro. Ma il mio contratto in scadenza. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente il derby sarà l'ultima mia partita davanti ai tifosi della Roma. Vedremo che cosa succederà". Una frecciatina, forse, al club che in questi mesi non si è mai fatto sentire ma il motivo è semplice. Dybala è rimasto ai box per tre mesi causa infortunio al ginocchio, una situazione che ha rallentato i tempi oltre a quella legata a Massara. (...) Paulo ha messo in stand by il Boca Juniors che è disposto a mettere sul piatto poco meno di un milione di euro a stagione, il Flamengo e l'Inter Miami. La squadra americana (dove troverebbe Messi e De Paul) è l'unica che potrebbe ricoprirlo d'oro, ma si sente ancora in grado di poter dare qualcosa al calcio europeo. (...) L'ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus dovrà essere abbattuto e la Roma ha intenzione di offrirne 2 più alcuni bonus legati al rendimento del giocatore (presenze e gol). Per il prolungamento spinge anche Adidas che non vorrebbe perdere il proprio uomo immagine per il centenario, discorso che trova d'accordo anche Gasperini che ha consigliato alla proprietà di rinnovare lui e Pellegrini per non ritrovarsi senza uomini simbolo in una stagione così importante. Filtra ottimismo per la fumata bianca, ma in questi casi meglio predicare calma. (...) A sperare nel rinnovo c'è anche

Malen. "Giocare con lui è fantastico", aveva detto qualche mese fa dopo la trasferta di Torino. Insieme sono partiti solamente tre volte dal primo minuto. Pochissimo, ma Paulo gli ha già fornito due assist. Non male. L'olandese è un alieno sbarcato in Serie A: sono già 13 i gol in 16 partite. Ma ha anche bisogno di giocatori di qualità alle sue spalle. Grazie alla sconfitta della Lazio in Coppa Italia la Roma è certa di qualificarsi alla prossima Europa League e di conseguenza è scattato l'obbligo di riscatto. Ora davanti a lui ci saranno proprio i biancocelesti. Donyell non è abituato ai derby: in Germania ha giocato due volte quello tra Borussia Dortmund e Schalke 04 senza mai segnare.

Nessuno con PSV Eindhoven e Aston Villa che hanno i rivali cittadini nelle leghe inferiori. È già un idolo per i romanisti e la sua maglia è tra le più vendute ma con un gol alla Lazio può entrare nella storia. Nelle occasioni importanti spesso e volentieri è finito nel tabellino: ha segnato contro Napoli (2), Juventus, Como e nel ritorno degli ottavi di finale col Bologna. (...) Una coppia da ben 329 reti in due. Come inizio non sarebbe male.

(Il Messaggero)