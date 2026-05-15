L'Ostiamare festeggia in Comune, De Rossi: "Roma ci è stata vicina"

Roma premia l'Ostiamare e celebra la storica promozione in Serie C. Ieri mattina il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto nella Sala delle Bandiere in Campidoglio la prima squadra e la dirigenza biancoviola per festeggiare il ritorno nel professionismo dopo 35 anni. Presenti anche l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e, con un videomessaggio, il presidente dell'Ostiamare Daniele De Rossi. "Da oggi Roma ha una terza squadra nel professionismo: un risultato straordinario", ha dichiarato il sindaco, che ha ricevuto in dono una maglia personalizzata. (...) "Ostia è uno dei gioielli di Roma e il futuro della città passa anche dal suo mare" ha detto Gualtieri. Il primo cittadino ha ricordato il lavoro portato avanti insieme all'assessore Onorato a sostegno del club, guardando già al futuro. "Adesso tutti i traguardi diventano legittimi. Faremo sempre il tifo per voi". (...) Proprio l'assessore ha affrontato il tema del campo che ospiterà la squadra nella prossima stagione. L'ipotesi Olimpico, unico impianto romano omologato per il professionismo, è impraticabile. Sul tavolo tre soluzioni: il comunale Giannattasio-Stella polare, che necessita di lavori di adeguamento ai parametri della Serie C ma sul quale il Campidoglio è pronto a intervenire rapidamente; il Tre Fontane, per cui sono già iniziati i colloqui con il concessionario; oppure una soluzione temporanea fuori Roma o al Tre Fontane in attesa dell'adeguamento dell'impianto lidense. Sullo sfondo resta anche il progetto dell'Anco Marzio, rilanciato da De Rossi e al vaglio del Dipartimento Sport. "Stiamo lavorando per far rimanere l'Ostiamare nel proprio territorio", afferma l'assessore.

Assente per gli impegni da allenatore del Genoa, De Rossi in un video ha ringraziato la giunta capitolina perché "Sentiamo la vicinanza di Roma e sappiamo quanto sia importante il sostegno delle istituzioni davanti alle difficoltà di un progetto come il nostro". La presidente dell'Assemblea capitolina Celli ha sottolineato come, dopo la premiazione della Roma femminile, anche l'Ostiamare rappresenti "un altro simbolo di una città aperta allo sport e sempre più vicina ai territori".

Roma ringrazia l'Ostiamare, anche perché, come ha sottolineato Onorato, tifoso storico del club: "Non me ne vogliano Roma e Lazio, ma quest'anno è l'unica squadra romana che ha vinto qualcosa".

(Il Messaggero)