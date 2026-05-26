L'omino di ferro che piega il ferro

Quando alla fine quei ragazzacci pericolosamente inclini al godimento nel paese del Bentegodi altrui lo hanno preso per le ascelle, poi per le gambe, e lanciato più volte in aria, quell'omino di ferro che sa come piegare il ferro, ma ora fragile e anche un po' spaventato, abbiamo temuto per lui ma, soprattutto, ci siamo chiesti: che cosa diavolo stavano davvero lanciando in aria quelle belve felici? Registrato all'anagrafe come Gian Piero Gasperini di Grugliasco, anni 68, figlio dì Antonietta e Giuseppe, detto Gasp per quanto somiglia al suono dello smarrimento di chi ne affronta le tumultuose maree, lui, l'aria del furetto, animale che morde solo quando è arrabbiato (quasi sempre) o frustrato (quasi mai), trascorsi vari, quasi sempre di lusso a Genova e a Bergamo, da un anno a Roma, accolto che chiamarla diffidenza è poco, e ora, lanciato in aria, umido di commozione vera, lui, il ferrigno piemontese, che lanciava alla vigilia slogan del tipo "Daje!" (...) Gian Burrasca Gasperini. Bianca la testa, burrasca la faccia, burrasca il suo calcio. Cinque passi indietro, un mese e mezzo fa, per tentare di capire. Improvvisamente, da un giorno all'al-tro, smisero i freddi rancori e le sibilanti tresche, lo sbattere astioso di ciglia e gli attacchi. E di colpo quel pezzo di terra diventò un diamante bagnato dalla luce. Il bacio non si confondeva più con il morso. Tutti cominciarono a pregare e calciare nella stessa direzione. Non era più come lavorare in miniera, tra il sentimento del buio e il pre-sentimento delle frane, l'agonia del dire, del non dire e del disdire. E Trigoria, tutta, o quasi, diventò un festoso e oper-so convento, luogo di devozione e di applicazione, una setta di monaci guerrieri dediti alla causa. (...) Gasp come Sabrina Ferilli, solo che stavolta non era lo spogliarello promesso per uno scudetto raggiunto, ma la danza inventata per un'impresa impossibile. Gasp. Un uomo che sa quello che vuole, sa come dirlo, sa come farlo. (...)

(corsport)