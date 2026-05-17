L’Olimpico sarà tutto giallorosso

Il derby coincide con l'ultima partita in casa della Roma in questa stagione. L'atmosfera, complice la Champions

nel mirino, sarà bollente, anche se mancheranno l

sostenitori della Lazio, In sciopero contro la gestione Lotito. Lo stadio sarà tutto della Roma, con circa

50.000 tifosi pronti a soffiare alle spalle di Malen e compagni. (...) Si attende una coreografia speciale, che prenderà rientro perimetro della Curva sud ma non solo. Ieri, infatti, circolava sul social un messaggio per chi vedrà il derby in Tribuna Tevere: "Romanisti, tutto è pronto per il derby. Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante, oltre alla mano di tutti, che non vengano sventolate bandiere e accese torce e fumogeni. Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà In Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere. Annientiamoli. Avanti romanisti". Dall'altra parte? Il vuoto totale. La Curva Nord sarà completamente deserta. I laziali hanno acquistato

complessivamente solo 1.100 biglietti. Al triplice fischio, molto probabilmente, andrà in scena un giro di campo da parte del giocatori e di Gasp. In ogni caso sarà una giornata speciale per El Shaarawy, che ha già annunciato la fine della sua avventura in città dopo dieci anni tramite

i social. (...)

(corsport)