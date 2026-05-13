Lite sul derby tra prefetto e Lega, cinque partite rinviate a lunedì

L’ennesimo pasticcio organizzativo travolge la Serie A. Il Derby tra Roma e Lazio, inizialmente programmato dalla Lega per domenica alle 12:30, si giocherà invece lunedì alle 20:45 per decisione del Prefetto di Roma. Lo spostamento ha innescato un effetto domino, trascinando alla contemporaneità di lunedì sera tutte le gare della volata Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

(...) La decisione è stata presa per ragioni di ordine pubblico, ritenendo troppo rischioso giocare domenica a pranzo in concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico (dove è attesa la presenza del Presidente Mattarella). A pesare sono state anche le annunciate proteste dei tifosi laziali nell'area dello stadio, che avrebbero potuto trasformare la zona in una polveriera. La scelta di lunedì sera è stata preferita all'ipotesi pomeridiana per evitare il collasso del traffico cittadino in un giorno feriale.

(...) Nonostante il tecnico laziale Sarri abbia promosso la scelta ("meglio per tutti"), il Ministro dello Sport Abodi ha criticato duramente la mancanza di lungimiranza nella programmazione. Intanto, la Lega Serie A ha minacciato il ricorso al TAR del Lazio, sottolineando i pesanti disagi logistici ed economici per gli oltre 300.000 tifosi coinvolti nelle cinque partite. La sensazione, però, è che il provvedimento resterà invariato: il verdetto Champions passerà per la notte di lunedì.

(Repubblica)