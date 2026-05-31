L'estate: da Trigoria al Muro Giallo

[...] I giallorossi di Gasp saranno di scena a casa Borussia a Ferragosto per l'ultimo test estivo, un match dall inevitabile profumo di Champions. «Vi raccomando, voglio solo grandi partite», avrebbe raccomandato il tecnico ai suoi dirigenti già di rientro da Verona, quando l'o biettivo europeo era stato appena centrato. Gian Piero non sta mai fermo: ragiona, programma, prepara, immagina e disegna il futuro anche quando i risultati gli consentirebbero soprattutto di godersi il presente. E questa la sua forza, da sempre. «Solo grandi partite». E così sarà.

Prima di Dortmund-Roma i giallorossi vivranno il tradizionale ritiro fuori confine. Si è parlato a lungo della possibilità di ritornare a lavorare in montagna, la meta preferita dall'allenatore, ma in questo calcio sempre più esclusivo il contatto con i tifosi non sempre viene visto di buon occhio; oltre a non portare, a parte rari casi, grossi vantaggi economici. Così la Roma, rispondendo anche a delle esigenze commerciali, avrebbe posto il proprio mirino su mete europee che rappresentano il giusto compromesso tra bisogno di privacy e condizioni climatiche: negli ultimi mesi sono state sondate diverse location in Germania, Austria, Olanda e Galles. Queste ultime due ipotesi sembrerebbero al momento le più quotate. [...] Il periodo indicato per la trasferta è quello che va dal 31 luglio al 9-10 agosto, con il rientro a Roma il 10 o l'11 per la terza e ultima fase della pre-season. La prima, come d'abitudine, sarà in casa. A Trigoria i calciatori si ritroveranno il 13 luglio, a 50 giorni esatti dalla vittoria di Verona. Tra visite mediche, preparazione atletica, sedute tattiche, primi tocchi del pallone e almeno due amichevoli (il livello dell'avversario sarà un crescendo: dai dilettanti ai professionisti) Mancini e compagni torneranno alla normalità nel quartier generale del Bernardini, dove resterebbero fino a lunedì 27. [...] Poi la tournée, con almeno due test contro squadre di livello internazionale, prima della passerella del Signal Iduna Park.

(corsport)