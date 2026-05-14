Lega Calcio ignorata. Oggi decide il Tar

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora una sconfitta per la Lega Serie A. La proposta di anticipare il derby della Capitale, e di conseguenza le altre quattro gare (Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma) che devono disputarsi in contemporanea, alle 12 di domenica è stata rispedita al mittente. Una soluzione «non percorribile», hanno fatto sapere fonti qualificate del Viminale. Roma-Lazio, salvo ulteriori colpi di scena, resta fissata per lunedì 18 maggio alle 20:45, come indicato nella giornata di martedì dalla Prefettura di Roma. Una presa di posizione che aveva scavalcato l'idea originaria della Lega Serie A di programmare la stracittadina alle 12:30 di domenica. La richiesta inviata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, al Ministero dell Interno prevedeva anche lo slittamento di mezz'ora (alle 17:30) della fina-le degli Internazionali di Italia in modo tale da offrire «un'ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio». Una volta incassato il rifiuto, la mossa successiva, pre-annunciata dallo stesso Simonelli, è stata quella di presentare il ricorso al TAR - non depositato due giorni fa - per impugnare la decisione della Prefettura di Roma. L'esito è atteso oggi pomeriggio. «Arrivare al Tar sarebbe una sconfitta del dialogo, sapendo che nel dialogo c'è chi prende l'ultima decisione» aveva affermato nel pomeriggio di ieri Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i giovani. »Il momento in cui si valutano queste cose è larima del calendario. È una vicenda partita male e mi auguro soltanto che si ritrovi la sintonia necessaria al servizio non solo della sicurezza, ma anche delle persone. Il calendario è pieno di condizionalità e la finale degli Internazionali rappresentava una certezza », ha proseguito. Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno, è sulla stessa lunghezza d'onda: «La decisione presa dall'autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima, perché non è che non si sappia che gli Internazionali d'Italia si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno». Sotto questo punto di vista, Simonelli si è assunto le proprie responsabilità: «Se mi chiedete se come Lega abbiamo delle colpe, io rispondo che abbiamo più che colpe. Non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che effettivamente si poteva prevedere. Non avevamo previsto che la Lazio sarebbe amvata in finale, cosa che non si poteva prevedere all'inizio della stagione». Allora, a pochi giorni dal fischio d'inizio delle cinque partite, migliaia di tifosi non sanno ancora se e quando potranno sostenere la propria squadra del cuore. «Non è certo una bella cosa questa diatriba, ma non ho alcuna carica o ruolo per parlare dell'argomento - ha dichiarato Malagò - Mi auguro che possano trovare una soluzione che riesca ad andare bene più o meno a tutti»