Le grandi manovre

Il futuro della Roma e - non c'è nemmeno da spiegare perché - il presente, all'ordine del giorno a Trigoria. Gasperini punta forte su Ryan Friedkin:

breve colloquio prima dell'allenamento, più approfondito dopo. Sul tavolo questioni che presto saranno risolte, a cominciare dal nuovo direttore sportivo. D'Amico e Paratici restano in corsa più di qualsiasi altra candidatura. In più c'è da salutare Massara e con lui anche gran parte dello staff tecnico e medico. Ma Gian Piero, pur impegnato nel rapporto finalmente quotidiano e de visu con il vicepresidente, non si distrae: testa innanzitutto al Verona, quindi all'ultimo ostacolo della ricorsa giallorossa. Anche Ryan, resta nella Capitale fino a quando non avrà organizzato la Roma che verrà, sarà al Bentegodi. (...) A Trigoria, del resto, l'attenzione si è spostata subito sul match decisivo contro il Verona. Gasperini è stato chiaro con il gruppo: smaltire in fretta la sbornia post derby. (...) Gasp dovrà lavorare su due aspetti in particolare per non farsi trovare impreparato: 1) scegliere i sostituti giusti degli assenti che sono i titolarissimi Ndicka (infortunato) e Wesley (squalificato); 2) sistemare tatticamente il suo 3-4-2-1 guardando alla caratteristica più significativa del Verona che usa la corsa per mettere in difficoltà l'avversario. Sul primo punto e quindi sugli interpreti andrà sul sicuro: Rensch a sinistra e Mancini in mezzo alla difesa con l'ingresso di Ghilardi sul centro destra. Quest'ultimo è in ballottaggio con Ziolkowsky, entrato in corsa nel derby: farebbe il centrale, con Mancini lasciato nella sua solita posizione sulla destra. Sul secondo punto conta il possibile recupero di Koné che ha già ripreso a forzare. Dovrebbe far coppia con Cristante. In mediana, però, conteranno anche le alternative: El Aynaoui e Pisilli. Davanti probabile il tridente con Dybala e Soulé dietro a Malen. Da verificare Pellegrini e Venturino che al momento sono da considerare indisponibili per la gara. (...) Ancora out Zaragoza. La Roma sta organizzando il precampionato per la prossima stagione. E andrà pure quest'anno all'estero ad inizio agosto. Il gruppo giallorosso si sposterà in Germania per completare la preparazione che comincerà nuovamente a Trigoria.

(corsera)