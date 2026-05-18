Le combinazioni per gli ultimi due pass: quattro partite domenica alle 20:45

Quattro squadre per gli ultimi due posti. [...] Milan e Roma (a 70 punti) cosi come Como e Juventus (a 68) dovranno lottare ancora per 90' (tutti in campo domenica alle 20.45, oggi l'ufficialità). L'ultima giornata prevede Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus e Cremonese-Como. A questo punto Milan e Roma (in foto Gasperini) sono le favorite in quanto padrone del proprio destino. Con una vittoria sarebbero certamente qualificate, mentre le altre devono sperare in un loro passo falso. C'è ancora la possibilità che le quattro squadre arrivino tutte a pari merito con i pareggi di Milan e Roma e le vittorie di Juventus e Como. Così in Champions ci andrebbero Allegri e Fabregas. In caso di arrivo a pari merito di tre squadre, invece, si possono verificare diverse combinazioni. Si qualificano le prime due: 1) Milan, Roma e Como; 2) Como, Roma e Juventus; 3) Como, Milan, Juventus; 4) Juventus, Milan e Roma. In caso di arrivo a pari merito fra due squadre: Juve ok con la Roma ma male con il Como; Milan ok con Roma e Como. Nel caso in cui terminassero con gli stessi punti Juve-Milan e Roma-Como si analizzerebbe la differenza reti totale (Juve +27, Milan +19, Roma +26 e Como +33).

(corsera)