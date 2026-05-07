Lavoro a parte per Malen. Dybala migliora. Torna El Aynaoui

Serve un maggio d'oro per raggiungere la Champions e Gasperini sa come si fa. Negli ultimi due anni con l'Atalanta in questo periodo ha collezionato nove vittorie (tra cui quella in finale di Europa League), un pareggio e due sconfitte. Il primo tassello è stato messo con la Fiorentina, domenica ci sarà il Parma. Ieri a Trigoria il primo vero allenamento verso la trasferta in Emilia dopo la seduta di scarico di martedì. Con il resto del gruppo non c'era Malen, ma nessun allarme. Ha svolto una sessione d'allenamento in palestra già programmata per smaltire le fatiche di questi mesi. Oggi tornerà a completa disposizione. Gasp vuole gestire al meglio l'olandese che da quando è arrivato non si è praticamente mai fermato. Migliorano le condizioni di Dybala che spera di poter mettere ulteriori minuti nelle gambe per poi tomare titolare al derby. [...]

A Parma quasi sicuramente scenderanno gli stessi undici che hanno battuto la Fiorentina. Mancini nonostante la diffida e il derby in vista non dovrebbe essere risparmiato, mentre ci sarà di nuovo El Aynaoui che però si accomoderà in panchina. Servono tre punti per continuare a sperare nella Champions League che

porterebbe nelle casse della Roma un tesoretto di 43.5 milioni di euro solamente grazie alla qualificazione. Più di Juventus, Napoli, Milan e Como. Non un dettaglio.

(Il Messaggero)