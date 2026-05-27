L'audience della Serie A sale del 13%

Idati smentiscono le impressioni. Nella stagione appena conclusa gli ascolti della Serie A sono cresciuti del 13% rispetto al 2024-25, raggiungendo una media di 7,2 milioni di utenti a giornata. Il dato è emerso durante la Serie A Season Review tenutasi a Milano. «Sono risultati figli del lavoro svolto da tutta la Serie A, che ha saputo trovare i giusti posizionamento e programmazione delle partite nell'arco temporale, consentendo di massimizza-re le audience e quindi il valore», ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio Serie A. Il risultato «può aiutare a mantenere le attese del valore del calcio italiano», ha aggiunto, ricordando il lavoro svolto nella battaglia alla piratena, «che raccoglie sempre più adesioni e fa sistema». (...) In sostanza, ha riassunto Michele Ciccarese, commercial & marketing director della Serie A, «ogni euro speso in un contenuto live come il calcio è più efficace dello stesso euro speso per spot o campagna pubblicitaria classici». Inoltre, ha spiegato Roberto Leonelli, ceo di Publicis Groupe, «il mercato italiano della pubblicità sportiva è cresciuto arrivando a 424 milioni, con il calcio che rappresenta il 61%». (...)

(MIlano Finanza)