L'Atalanta pronta a tentare Sartori: libererebbe così D'Amico alla Roma

L'ora della programmazione si fa sempre più vicina, perché alle porte si profila, oltre al valzer delle panchine, anche una possibile girandola di poltrone di ds: importante, per il Bologna, anticiparli e scacciare ombre del passato sulla via del ritorno.

Da Bergamo, infatti arrivano indiscrezioni e notizie su come la coppia Percassi-Pagliuca stia pensando di riportare Giovanni Sartori in nerazzurro, qualora D'Amico dovesse salutare. Ma a Bologna non ne vogliono sapere e Sartori sta lavorando a pieno ritmo con Di Vaio e Fenucci per programmare il futuro. Una cosa è certa: tutto parte da Trigoria, casa Roma, dove Ranieri è uscito di scena e Gasperini è diventato la principale figura tecnica e ha già spiegato come non ci sia feeling col ds Massara, prossimo ai saluti. La Roma pensa a Manna del Napoli e a D'Amico per la sostituzione, Sogliano del Verona è un altro papabile. Qualora la Roma puntasse su D'Amico, l'Atalanta potrebbe non opporsi e non è neppure da escludere che se la Roma puntasse su Manna il Napoli di De Laurentiis possa chiedere del ds atalantino, con Percassi che potrebbe non opporsi. Stando a quanto filtra da ambiente calcistico, l'Atalanta potrebbe rilanciare e avviare un nuovo ciclo dopo questa stagione al di sotto delle attese e per farlo vorrebbe riportare a Bergamo l'uomo che ha contribuito alla scalata della Dea al calcio italiano ed europeo, ovvero Sartori, che fu liberato dalla proprietà nerazzurra nell'estate 2022, nonostante avesse ancora contratto, sacrificato sull'altare dei dissidi con Gasperini. Ma ora Gasp è nella capitale e per questo Percassi vorrebbe nuovamente l'uomo mercato. Difficile però il Bologna lo lasci andare, perché la figura di Sartori è stata fondamentale, dal 31 maggio 2022 ad oggi, nel sintetizzare quanto seminato in precedenza sotto le Due Torri e arrivare al tanto agognato salto di qualità e in Europa, con plusvalenze e conti in attivo, con un Bologna sostenibile e senza più conti in rosso da ripianare, che guarda caso è il concetto sottolineato pure ieri da Fenucci in vista del futuro. Anticipare valzer panchine e ds: anche questo sarà tema del prossimo futuro.

(Il Resto del Carlino)