L'Atalanta blocca la trattativa per il ds D'Amico

Il nome resta quello di Tony D'Amico, ma il via libera ancora non c'è. È questo, oggi, il punto della partita aperta per il nuovo direttore sportivo della Roma: dopo il naufragio della pista Milan, il quasi ex dirigente dell'Atalanta continua ad essere in pole position per raccogliere l'eredità di Frederic Massara, e i contatti con i Friedkin vanno avanti da giorni in modo concreto. A rallentare la fumata bianca, però, è soprattutto un ostacolo: Luca Percassi. D'Amico ha infatti un contratto con i bergamaschi fino al 2027 e da Bergamo, almeno fin qui, non è ancora arrivata il via libera formale che renderebbe l'operazione lineare. (...) Già un anno fa Percassi aveva blindato D'Amico dagli assalti del Milan, e anche nelle ultime settimane il club bergamasco ha continuato a gestire con prudenza l'uscita del proprio uomo mercato. (...) Visto che, in caso di via libera di Percassi, insieme a D'Amico è pronto a tornare a Trigoria anche Riccardo Del Vescovo, attuale responsabile medico proprio dell'Atala-ta ed ex giallorosso nell'era Pallotta. Insieme a loro è pronto a sbarcare anche Massimo Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile. (...)

(La Repubblica)