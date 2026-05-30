L'addio a Massara ora è ufficiale. «La Champions anche grazie a lui»

Il terzo addio è il più doloroso. Frederic Massara da ieri non è più il direttore sportivo della Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso che pone così fine, dopo solo 11 mesi, al rapporto con il dirigente che era stato già a Trigoria in due occasioni sotto la gestione Pallotta e che non è riuscito proprio a legare con Gasperini. Una rescissione consensuale con una buonuscita per Massara che ci ha tenuto a salutare il club. [...]

Anche il club, in una nota, lo ringrazia «per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla Champions».

Ora è il momento di Tony D'Amico che sarà annunciato ad ore come erede di Massara e che ha già lavorato con Gasperini a Bergamo.

(Gasport)