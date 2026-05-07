La testa è al Parma, torna El Aynaoui. Pellegrini, l'obiettivo in vista è il derby

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Bentornata abbondanza, seppur per gli ultimi atti della stagione. Dall'assoluta carestia di giocatori e soluzioni, Gasperini in pochi giorni potrebbe sperimentare una sensazione mai provata prima: poter scegliere e avere pressoché la rosa al completo, salve alcune eccezioni. C'è stato un tempo in cui il tecnico si è ritrovato costretto a dar spazio a elementi come il giovanissimo attaccante Arena, nel derby di metà maggio Gasperini dovrebbe aver a disposizione Soulé, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Venturino, Malen, Zaragoza e Robinio Vaz. Ma prima della stracittadina (di cui ancora non si conosce data e orario) la Roma è chiamata a dar seguito al tentativo di rimonta su Juventus e Milan andando a vincere anche al Tardini di Parma, contro gli uomini, già salvi, di Cuesta. Senza beneficiare di nessun giorno di riposo, il gruppo giallorosso ieri pomeriggio

ha proseguito il lavoro verso la gara di domenica pomeriggio. Lavoro personalizzato come da programma prestabilito, per Donyell Malen, finora sempre utilizzato da quando arrivato. A parte Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. Per quanto riguarda l'esterno spagnolo, assente contro la Fiorentina per una lieve infiammazione al ginocchio sinistro: il problema appare superabile in tempo per la prossima trasferta.

Rientrerà sicuramente tra i convocati, invece, Neil El Aynaoui, costretto forzatamente ai box per il cartellino giallo rimediato a Bologna. [...]

Difficile rivederlo già nei convocati per il Tardini, ma Lorenzo Pellegrini farà di tutto per esser presente nel derby capitolino. [...] Più complesso invece il recupero di Dovbyk, anche se gli ultimi progressi, condivisi dall'attaccante ucraino anche sui social, danno modo di pensare che sia ancora possibile rivedere la punta in campo prima del termine di questa stagione.