La squadra che verrà: Marotta e Ausilio al lavoro, Vicario il primo obiettivo ma c'è pure il sogno Koné

Ora che lo scudetto numero ventuno è in cassaforte, si può davvero cominciare a programmare la prossima stagione. (...) Il dilemma Bastoni (tentato dal Barcellona), il sogno Koné (può arrivare dalla Roma), l'incertezza Thuram (va o resta?), il mal di pancia di Frattesi. Perché oggi, nei giorni della festa, c'è un'Inter con la valigia fuori dalla porta e un'altra che aspetta di capire il suo destino. (...) Passando al centrocampo il primo nome della lista è Manu Koné, già cercato la scorsa estate. Sembrava tutto fatto, ma alla fine proprio il club giallorosso cambiò strategia e il francese è rimasto nella Capitale: la valutazione è di circa 40 milioni, con l'inserimento di Frattesi (che piace anche al Nottingham Forest) nella trattativa si potrebbe definire l'affare. Da seguire anche Curtis Jones (non rinnoverà il contratto col Liverpool in scadenza nel 2027) e i movimenti di Lorenzo Pellegrini che non ha ancora rinnovato con la Roma (piace pure alla Juventus). (...)

(Il Giorno)