La sfida di Dybala tra campo e rinnovo

IL TEMPO (L. PES) - Non solo contratto. Il derby di Dybala sarà un mix di emozioni tra la voglia di essere finalmente decisivo in una stracittadina e il pensiero sul futuro. L'argentino si è presentato nella Capitale con un curriculum invidiabile contro i biancocelesti: undici gol segnati. Ma poi tra infortuni e prestazioni sottotono nel derby non ha mai segnato e domani cerca un gol per regalare la Champions alla «sua» Roma, in una rincorsa all'ultimo punto. Champions che potrebbe giocare anche lui la prossima stagio-ne, col futuro che adesso è nelle sue mani. Il club infatti ha sottoposto all'attaccante l'offerta per il rinnovo di contratto dopo i recenti incontri e contatti del suo agente con Ryan Friedkin. Ingaggio circa due milioni piu altri bonus variabili e dipendendi dal rendimento. Una proposta che non ha acceso l'entusia-smo della Joya che si è preso qualche giorno per riflettere. La delusione per il tempo trascorso senza trattare un prolungamento certamente ha inciso, ma adesso Dybala, Boca a parte che però offre circa 500 mila euro all'anno, non ha alternative. La sua priori-tà è sempre stata quella di restare in giallorosso, ma prima di accettare la prima offerta del club vuole meditare. Subito dopo la fine del campionato l'ex ]uve partirà per l'Argentina dove trascorrerà un periodo di vacanze. Per questo una risposta potrebbe arrivare entro una decina di giorni come spera anche il suo procuratore che in queste ora farà ritorno nella Capitale. La fiducia resta alta per la fumata bianca ma per il momento massima concen-trazione sul campo dove tra poche ore arriva la partita più importante della stagio-ne, soprattutto di Dybala.