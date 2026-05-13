La schizofrenia del calcio senza logica

(...) Il blocco delle cinque partite per la Champions, tra cui il famigerato derby di Roma, scivola a lunedì sera (...) non sarà facilissimo organizzare trasferte e spostamenti. Peggio per quella parte residuale del calcio, il fastidioso orpello che si chiama pubblico. Per lui, disprezzo assoluto.

(...) Del tutto senza senso infilare, nei cinque giorni bollenti di Roma, la finale di Coppa Italia e il derby. Che il 17 maggio ci fosse l'epilogo degli Internazionali di tennis non è una notizia a sorpresa, ma la serie A ne è sconvolta come se lo fosse. Per non dire del Viminale, che di fatto si dichiara incapace di gestire l'ordine pubblico in due eventi che si svolgono a distanza di cinque ore. La resa è preventiva e senza condizioni.

«Mai più un derby in notturna» si sentì dire la primavera scorsa (...) Difatti, ecco il derby il lunedì sera come ai tempi del film su Rai 1 (...). Anche questo spostamento proditorio ha l'aria di una decisione televisiva, da anni sono loro i veri padroni del calcio. Così la Lega sta deprezzando il suo stesso prodotto (...) è debolezza, è paura delle cose ingovernabili: tipico di chi non sa governare.

(Repubblica)