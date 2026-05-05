La Roma corre, quarto posto a un solo punto

Avere la seconda occa-sione, quando succede? Non capita quasi mai, ma se accade bisogna farsi trovare pronti. E la Roma l'ha fatto, l'ha riconosciuta e non l'ha buttata via- (...) Contro una Fiorentina arrendevole, passiva, mai pericolosa che, al netto della differenza tecnica e di intensità, ha rallentato anche per la sconfitta della Cremonese con la Lazio, dopo 17 minuti ha già rinunciato alla partita. In poco più di un quarto d'ora la Roma colpisce una traversa con Malen, fa due gol con Mancini di testa su angolo e su azione con Wesley. Palla al centro. Gara finita. Il resto dei 70 e passa minuti solo per il tabellino. Arriva il 3-0 di Hermoso, il palo di Braschi (Primavera viola che si presenta bene, i giovani devono giocare), altra traversa di Malen, il gol di Pisilli di testa, il ritorno (boato e 20 minuti di qualità inclusi) di Dybala, ma per òa Roma la serata è finita da un pezzo. (...)

(La Repubblica)