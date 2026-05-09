La Roma a caccia del nuovo ds scommette tutto su Manna

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna. E, almeno in questo momento, non esiste un vero piano B. Il direttore sportivo del Napoli resta l'obiettivo primario e unico dei Friedkin per rifondare l'area tecnica giallorossa accanto a Gasperini. I contatti delle ultime settimane non hanno cambiato il quadro: anzi, lo hanno rafforzato. Sul tavolo del dirigente azzurro c'è la proposta romanista, superiore al milione di euro a stagione, presentata dopo il faccia a faccia avuto con la proprietà americana e con lo stesso Gasperini. Il vero nodo, però, continua a chiamarsi Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, almeno ufficialmente, non si è ancora espresso pubblicamente sull'assalto della Roma al suo dirigente. [...] La valutazione fissata dal club campione d'Italia è altissima: circa 10 milioni di euro per liberarlo. Una cifra enorme per un direttore sportivo, che obbliga adesso i Friedkin a capire fino a che punto intendano spingersi pur di consegnare a Gasperini il profilo scelto

per guidare il mercato romanista. [...] Tony D'Amico attuale ds dell'Atalanta non ha avuto contatti recenti con la Roma. Sullo sfondo resta invece Cristiano Giuntoli, ancora senza contratto dopo l'addio alla Juventus. Lo status di svincolato resta il grande jolly del dirigente toscano: in caso fallisca l'assalto a Manna, potrebbe essere lui il prescelto. [...]

(la Repubblica)