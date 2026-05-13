La pirateria salverà il calcio

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - La pirateria uccide il calcio, io spero che piova domenica tanto da spostare la finale degli Internazionali a lunedì sera. T’immagini, la faccia che farebbero… Per capire che è una decisione sbagliata quella della Prefettura, vi basti che il primo a commentarla positivamente è stato Sarri.

Tutto è sbagliato, anche se è la pirateria a uccidere il calcio (una serial killer). Ieri intanto per pochi spicci hanno ucciso la Ternana - è andata deserta l’asta per rilevarla- che, se andrà bene, ripartirà dalla D sennò dall’Eccellenza. In Eccellenza l’anno scorso c’è andata la S.P.A.L. (vale trenta volte di più gli spettatori del Sassuolo), l’altro ieri il Messina, che 20 anni fa finiva settima in Serie A. Il Taranto sta in D credo, ai tifosi della Feralpi Salò hanno tolto improvvisamente il diritto di avere una squadra per creare l’Union Brescia in C. Questo è il calcio in Italia: 60 squadre in C per 4 posti, non si sa quante potranno iscriversi ai campionati. Nei playoff per andare in Serie A c’è la Juve Stabia, messa sotto sequestro dalla Polizia di Stato.

«That’s football», direbbe il Signor Matic: con i settori popolari a Milano a 139 euro, dove il Var decide se qualcuno bussa o meno alla porta, con le partite di venerdì, sabato, domenica, lunedì sera, mattina, a pranzo o forse a mezzanotte. Lunedì è sciopero generale, lunedì tanti tifosi della Roma non potranno andare allo stadio per lavoro, perché abitano lontano, perché avevano preso il biglietto e prenotato il viaggio pensando che si giocasse di domenica. Padri separati che aspettavano il weekend per andare a vedere la Roma. O mamme separate. Gente che lavora di sera.

Le istituzioni non prevedono il tifoso. Zero. Se se ne fregano della Ternana, dello Spal, del Taranto eccetera che per città e tante persone rappresentano storia, vita, cultura, passione. Il tifoso è un uomo da marciapiede, non viene trattato nemmeno come cliente. Se fosse così sai i rimborsi adesso… Che poi sul marciapiede uno ci giocava a pallone, il sudore, il rumore troppo forte delle serrande, e di corsa a casa perché domenica gioca la Roma. Ah no. Da mo che non è più domenica Cremonini. Poi si chiedono perché non andiamo (vanno) ai Mondiali? Andate a riprendere quel pallone sotto la marmitta, pure se ha appena rotto il vetro di una finestra: è la pirateria che salverà il calcio.