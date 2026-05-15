La Joya prenota la stracittadina: ballottaggio tra Pisilli e Soulé

Anche ieri la Roma si è allenata con l'incertezza sull'orario del prossimo derby. Chi invece di dubbi ne ha pochi è Gasperini che nel derby ha intenzione di confermare quasi per intero la stessa formazione che ha battuto il Parma qualche giorno fa. Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo (oltre a Dovbyk), ma difficilmente partirà dal primo minuto. Dietro Malen - oltre a Dybala - ci saranno uno tra Soulé e Pisilli con il secondo in leggero vantaggio. La sorpresa potrebbe essere Cristante sulla trequarti, in quel caso Niccolo giocherebbe in coppia con Koné in mezzo al campo. Sulla destra Celik, mentre a sinistra Wesley è pronto per la sua prima stracittadina.

Davanti a Svilar i soliti Mancini, Ndicka e Hermoso. Il numero 23, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del finale di stagione che attende la Roma: "Sappiamo che mancano due partite e il derby è una partita importante, e la successiva col Verona sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come abbiamo nelle ultime uscite". Capitolo biglietti: saranno circa 1400 i tagliandi in più a disposizione dei tifosi giallorossi per il derby. Vista la scarsa affluenza dei biancocelesti (staccati circa

800 tagliandi). Nel frattempo, proseguono a gonfie vele le iscrizioni alla waiting list per la campagna abbonamenti

2026/2027. Ad una settimana dall'apertura sono già 19.000 i tifosi che si sono iscritti.

(Il Messaggero)