La folle corsa

[...] C'era una volta Enzo Ferrari, che raccontava come il 2° posto fosse solo «il primo dei perdenti». Oggi il quarto, persino il quarto, è il vero confine tra il paradiso e il mondo terreno. Ballano 40 milioni di differenza di incassi garantiti, tra la qualificazione alla Champions e quella all'Europa League. Balla la possibilità di accedere a un mercato totalmente diverso. Il Napoli ha già le braccia alzate, il Milan ha il fiatone, la Juve è un'altalena, la Roma è in forma e il Como spera: val la pena gustarsi la volata per lo scudettino, come lo chiamerebbe pure Chivu.

(corsera)