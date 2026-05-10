La diffida non pesa: giocherà Mancini

[...] Mancini ha giocato da diffidato le ultime nove partite di campionato e adesso si scalda per aiutare la Roma al Tardini, nonostante il rischio cartellino giallo, che gli costerebbe lo stop nel derby. Gasperini non ha nessuna intenzione di fare a meno di un perno della difesa. [...] La filosofia di Gasperini è chiara: se un giocatore titolare sta bene fisicamente e mentalmente, non va in panchina. A prescindere dalla squalifica che aleggia sulla sua testa e dalle possibili ripercussioni sul futuro più immediato. Il precedente non lascia spazi a dubbi: prima della sfida contro la Juventus, Hermoso fu schierato nell'undici di partenza nonostante fosse diffidato. [...] Mancini è cresciuto moltissimo anche sotto questo aspetto caratteriale. Meno alzate di testa, meno proteste con gli arbitri, meno falli plateali e inutili. A 30 anni già compiuti, questa maggiore maturità è la logica conseguenza di un percorso per un difensore che in passato è stato spesso etichettato come troppo sanguigno e impulsivo. [...] Mancini giocherà nella difesa a tre, si sistemerà lì a protezione di Svilar e svolgerà il solito lavoro di braccetto: aggressivo in pressing, ordinato in impostazione e pronto a spingere quando si presenterà l'occasione. [...] Gianluca - che di recente è diventato il centrale con più gol nella storia della Roma staccando Aldair (21 centri) - sogna un altro gol dopo quello realizzato contro la Fiorentina per presentarsi al derby con il petto in fuori, da vero leader della retroguardia. [...] Per Gasperini, dall'altra parte, non esistono mezze misure: la partita del Tardini per lui va affrontata a viso aperto, come una finale. E Mancini sarà al suo posto, pronto a dare il massimo come ha fatto in queste ultime nove uscite da diffidato. Tutto il resto, derby compreso, si vedrà dopo il triplice fischio.

(Corsport)