La classifica avulsa condanna la Roma: a pari punti niente Champions

Due pass per la Champions e quattro squadre in lizza con tre giornate da giocare. Cosa raccontano al momento le classifiche avulse? Molti incastri sono già segnati, altri restano appesi alla differenza reti generale che comunque consegna già ora una fotografia abbastanza chiara.

I rossoneri vantano la situazione migliore perché partono in pole (67 punti) e rimarrebbero esclusi dalla

Champions solo in un caso, anche se non ancora definitivo. La finestra da evitare è l'arrivo in compagnia della Juve: gli scontri diretti riportano un doppio 0-0, ma i bianconeri vantano, per ora, un +9 nella differenza reti generale. (...) I bianconeri inseguono a 65 punti e devono soprattutto evitare qualsiasi contatto con il Como. Spalletti infatti è in vantaggio con Milan e Roma, mentre contro Fabregas sconta il doppio 2-0 patito tra andata e ritorno. Nel caso di arrivo a tre squadre, la Juve rischierebbe di restare fuori in tutte le combinazioni legate al Como a causa della doppia sconfitta che incide nella classifica avulsa. (...) I giallorossi si lanciano nella volata a 64 punti e la necessità di evitare di fatto qualsiasi sovrapposizione: scontro diretto sfavorevole con Milan e Juve e bilancio in parità con il Como: una vittoria a testa, stessa differenza reti negli scontri diretti, mentre in quella generale i lombardi hanno però un +8 a tre giornate dalla fine. (...) Fabregas parte di rincorsa (62 punti), ma gli scenari sono favorevoli. Il Como ha lo scontro diretto positivo con la Juve (due vittorie) e Roma, come detto per la differenza reti generale (per ora), mentre non deve arrivare a pari punti col Milan. Nelle avulse a tre è dentro in tutte le combinazioni se mantiene la differenza reti vantaggiosa sulla Roma.

IL REGOLAMENTO

L'Italia qualifica alla prossima Champions League quattro squadre. Per unirsi all'Inter (vincitrice dello scudetto) e al Napoli (secondo posto con discreto margine sul quinto: qualificazione non ancora matematica, ma virtualmente blindata) restano in palio due posti. In lizza ci sono Milan, Juventus, Roma e Como. Non si può escludere un arrivo a pari punti di due o più squadre.

In questi casi la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate, in base ai seguenti criteri:

•Punti negli scontri diretti

•Differenza reti negli scontri diretti

•Differenza reti generale

•Reti realizzate in generale

•Sorteggio

(gasport)