Koné carica: "Uniti siamo dei vincenti"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Koné punta la Champions. Protagonista dell'ultima puntata del format lanciato dalla Serie A sui social «MadeinItaly», il centrocampista francese ha sottolineato il desiderio di giocare nell'Europa dei grandi: «So che è importante per la squadra e per la Roma qualificarsi in Champions League. E penso che quando lo farò o se lo faremo, o se avremo l'occasione di farlo, so che si ricorderanno di me perché posso entrare nella storia. È passato molto tempo dall'ultima volta».

Dopo aver saltato il derby per un sovraccarico muscolare, Koné è pronto a riprendersi una maglia da titolare a Verona per cercare di aiutare la Roma a centrare l'obiettivo.

Il centrocampista francese, poi, ha confermato la compattezza del gruppo che Gasperini ha spesso evidenziato: «Sappiamo sempre dove siamo e soprattutto dove stiamo andando, con lo stesso obiettivo comune. In campo siamo in undici, ma ci sono anche i sostituti, c'è tutto lo staff, i fisioterapisti e i preparatori atletici. Siamo tutti insieme, siamo tutti uniti. Abbiamo la mentalità dei vincenti e ci piace regalare emozioni ai tifosi. Sul campo non ho amici, voglio tornare a casa con i tre punti».

Nessun dubbio, su quello che è stato il miglior momento vissuto nella Capitale:

«Vincere il derby è stata una sensazione indescrivibile. L'esultanza con la bandierina la faccio da tempo, più per me, per la mia squadra e per i miei tifosi. Non è per irritare la Lazio».