Kean e Piccoli ancora fuori, Vanoli ci riprova con Gud. Dopo un mese torna Parisi

In attesa dell'aritmetica salvezza l'obiettivo è quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi. (...) Da oggi i viola vestiranno i panni di arbitri della corsa al quarto posto, e se con il Genoa e l'Atalanta dell'ex

Palladino cercheranno di ben figurare con Roma e Juventus dovranno provare a mettere in campo le stesse motivazioni degli avversari. Non uno scherzo insomma, a cominciare proprio da stasera all'Olimpico dove la squadra di Gasperini cerca punti pesanti in ottica Champions League. (...) Negli ultimi giorni soprattutto Parisi e Gosens hanno accelerato per mettersi a disposizione del tecnico ritrovando anche la convocazione ma solo il tedesco può sperare di ritrovare una maglia da titolare, quanto a Piccoli invece, nemmeno convocato, si attenderà il rientro in gruppo nei prossimi giorni. In queste condizioni Vanoli è costretto a disegnare un undici più o meno identico a quello che ha pareggiato la scorsa settimana con il Sassuolo, ritrovando il solo Pongracic che non era stato della sfida agli emiliani per via della squalifica. Il croato sarà uno dei centrali davanti al capitano De Gea mentre al suo fianco dovrebbe esserci ancora Ranieri con Dodò a destra e Gosens a sinistra, quanto a Rugani dovrà ancora attendere prima di centrare la quinta presenza da 45 minuti utile al riscatto dalla Juventus per 2 milioni di euro. (...) Diverso il discorso a metà campo dove l'allenatore viola ha più abbondanza, tanto più con Brescianini ormai recuperato al 100%. L'ex Atalanta dovrebbe comunque lasciare inizialmente spazio a Ndour in un centrocampo completato da Mandragora e Fagioli schierato in cabina di regia. In attacco, infine, considerata l'assenza di Kean (in permesso per motivi familiari fino alla giornata di domani per via della nascita del secondo figlio) Vanoli è obbligato ad affidarsi ancora una volta a Gudmundsson in versione falso nove. Difficile infatti che possa esserci dall'inizio il giovane Braschi, che andrà comunque in panchina, mentre più scontate sono le scelte relative alle due corsie esterne. Con Solomon che agirà sulla sinistra è Harrison il candidato a muoversi su quella destra, magari

nell'ottica di una staffetta con Parisi che deve ritrovare il ritmo partita. (...) Nulla da fare invece per Fortini e Balbo che proveranno a recuperare in vista della sfida casalinga, domenica contro il Genoa. (...)

(Corriere Fiorentino)