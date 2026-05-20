Inter, il primo obiettivo è Manu Koné

(...) Cristian Chivu e I'Inter iniziano già la prossima stagione mentre le avversarie devono ancora concludere quella in corso. Un vantaggio competitivo che va sfruttato, assieme alla chiarezze delle idee tecniche, uno dei punti forti degli ultimi sette anni nerazzurri. Con le prime certezze: Martinez sara i portiere titolare, Koné anche a livello di tempistiche, è il primo obiettivo a centrocampo, mentre Palestra è il giovane talento su cui investire, Atalanta permettendo. (...) Il primo tassello può essere il romanista Koné, che a Roma sta per diventare uno dei "sacrificabili" da Gasperini ed è la prima scelta dell'Inter a centrocampo: i giallorossi devono infatti incassare circa 60 milioni entro il 30 giugno e il francese a meno di 40 milioni non sarà ceduto. L'eventuale discorso romanista per Carlos Augusto non rientrerà nella stessa operazione, ma se ne può parlare anche a luglio. Con Koné, che porterebbe muscoli e dinamismo che ora un po' mancano, l'Inter può giocare a due e sostenere un assetto più offensivo, con un 3-4-1-2 0 un 3-4-2-1.

(corsera)