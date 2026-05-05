Inchiesta arbitri: il responsabile dei calendari Andrea Butti sarà sentito in settimana. De Rossi nel 2024: "Non ci ha aiutato" (VIDEO)

Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l'inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di questi giorni. Butti sarà ascoltato presto, probabilmente in settimana. [...] La convocazione di Butti si spiega probabilmente con la sua attività: è lui, da responsabile delle competizioni, a tenere i contatti con il designatore. Per l'organizzazione delle edizioni di Supercoppa italiana giocate in Arabia, ad esempio, era Butti a raccordarsi con Rocchi per le pratiche di visto dei direttori di gara designati. Il Centro Var di Lissone, di proprietà della Lega, è un'altra possibile motivazione per un dialogo telefonico Rocchi-Butti, che Ascione potrebbe aver intercettato durante l'inchiesta. Per le esigenze logistiche degli arbitri su Sale Var e altri spazi a Lissone, Butti era il referente naturale. [...] Nelle prossime settimane verranno probabilmente ascoltati anche gli addetti agli arbitri delle squadre di Serie A, figure oggi importanti per le indagini. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è naturalmente il nome più noto, da quando si è saputo che, in una delle intercettazioni chiave dell'inchiesta, Rocchi avrebbe parlato con Gervasoni di "Giorgio" in merito alle designazioni di Colombo per Bologna-Inter dello scorso campionato e di Doveri per Inter-Milan, semifinale di ritorno dell'ultima Coppa Italia.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa, quando lavorava sulla panchina della Roma parlò di Butti in conferenza stampa. Ecco le parole della bandiera giallorossa: "Mi spiace che il capo delle competizioni, che è un uomo di calcio, che è Butti, che è stato nell'Inter per tanti anni, ha partecipato alla cavalcata dell'Inter del Triplete, non ci abbia aiutato e capito. Sa benissimo quanto un giorno in più o un giorno in meno, anche solo sui viaggi, possano essere determinanti per una squadra".

?#Calcioefinanza: "Tra i nomi che potrebbero essere convocati figurano anche dirigenti della Lega Serie A: secondo quanto riportato da La Repubblica, tra questi potrebbe esserci Andrea #Butti, head of competitions and operations. Nella lista dei convocati compare inoltre Giorgio… pic.twitter.com/cNTi7UKDIN — Quotidiano Bianconero (@QuotidianoBN) May 5, 2026



