In mezzo c’è di nuovo Koné, Dybala è favorito su Pisilli

La Roma ieri non ha ufficializzato i convocati, lo farà solo nella giornata di oggi. (...) Di certo c'è che in mezzo al campo Gasperini recupera il francese Koné dopo oltre 40 giorni di assenza (si era fatto male il 19 marzo a Bologna, nell'andata degli ottavi di Europa League), anche se il centrocampista non sembra avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Ed allora potrebbe fare staffetta in corsa con Pisilli, a meno che il baby romanista non parta dal via come trequartista alto. Li infatti è stato provato a lungo Dybala (in coppia con Soulé), dopo l'assaggio vissuto con il Bologna. (...) Sulla corsia sinistra, invece, spazio a Wesley, che giocherà faccia a faccia con un altro brasiliano, Dodo, che tra l'altro ha il contratto in scadenza nel 2027 e piace anche tanto ai giallorossi. Dalla parte opposta, invece, spazio a Celik, che a Bologna era uscito per precauzione alla fine del primo tempo per un affaticamento muscolare. Confermato il terzetto di difensori centrali, con Mancini a destra, Ndicka al centro ed Hermoso a sinistra.

(gasport)