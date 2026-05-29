In attesa del ritorno a Trigoria di Friedkin si studiano il ritiro estivo e le amichevoli

Dopo la qualificazione della Roma in Champions League Ryan Friedkin ha continuato a impostare il lavoro sul futuro ma non si è più visto a Trigoria. [...] Si attende un suo rientro per un eventuale altro incontro di persona con Gasperini e magari col nuovo Ds D'Amico. [...] Da definire parte del ritiro estivo, che sarà tra Trigoria e un Paese europeo: escluso quest'anno il Portogallo, possibile la scelta tra Germania, Austria e Olanda. Intanto è stata fissata un'amichevole per il 15 agosto: l'avversario dovrebbe essere Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

La Roma si ritroverà a Trigoria il 13 luglio. Per quella data il tecnico vorrebbe già accogliere i primi acquisti.

(corsera)