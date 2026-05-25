Il Trionfo di Gasperini: "È una notte bellissima. Ho alzato l'asticella…"

E' il suo trionfo. Perché ci ha sempre creduto, anche quando tutto sembrava se non perso, quantomeno complicatissimo. Ed invece alla fine Gian Piero Gasperini la Champions se l'è presa davvero, chiudendo addirittura terzo in classifica, una posizione quasi inimmaginabile ad inizio stagione. (...) "E' stata un serata bellissima, per alcuni versi anche difficile, perché il Verona ha fatto la sua partita - dice a fine gara l'allenatore giallorosso -. Paradossalmente abbiamo faticato un po' quando siamo rimasti in superiorità numerica: forse è stata la tensione, la paura di non riuscire a chiudere la partita. Lì dovevamo concretizzare meglio qualche contropiede". Ma la partita, a conti fatti, vale il giusto. (...) "Ho trovato subito un gruppo che ha messo grande applicazione, si vedeva che c'era voglia di fare una stagione di livello. E' stata un'annata difficile e non pensavo neanche potesse esserlo così, ma non per il rapporto con i giocatori o con il pubblico. Lasciare la Champions non è stato facile, ma l'ho fatto perché ero convinto di poter fare un buon lavoro qui a Roma".

Ed allora occhi sul futuro. Sulla Champions e non solo. "Prima di tutto dovremo capire bene questo fair play finanziario - continua Gasp - Quando sono arrivato avevo capito che si sarebbe esaurito a giugno ed invece la cosa va ancora analizzata. La Champions è bella, ma anche competitiva. Spero che ci aiuti a fare una squadra ancora più forte e competitiva per il campionato italiano, perché ti permette di prendere giocatori che altrimenti non verrebbero. Poi, certo, la giocheremo anche per fare bella figura. Di sicuro dalla Champions esci più forte di prima". E molto dipenderà anche da quanto ci crederanno i Friedkin. leri Gasp ci è tornato su: "Spero che questo risultato li gratifichi, visto che hanno speso tanto senza arrivarci mai. Ma spero anche che li aiuti a stare ancora più vicino alla squadra, a crescere ed a migliorarci tutti insieme". Infine i due gioielli, Malen e Dybala: "Malen è stato straordinario, ci ha cambiato la prospettiva, è stato sempre pericoloso facendo anche sempre gol. Dybala purtroppo ha pagato un periodo di assenza molto lungo, non tutto per colpa sua. Paulo è un giocatore straordinario quando sta bene, il problema con lui sono gli infortuni. Lui ha anche tenuta, qualità fisico-atletiche importanti. Bisogna superare questo problema. Ma non ci sono in giro tanti giocatori del suo livello".

(gasport)