Il tridente dei sogni

Ad astra è lo slogan utilizzato dalla Roma per celebrare il ritorno in Champions League, ma per arrivare veramente alle stelle bisogna prima averle in squadra. Lo sa bene anche Gasperini che per il prossimo anno spera in un tridente da sogno. Un tassello già c'è ed è Donyell Malen, mancano gli altri pezzi del puzzle. Dybala è ad un passo dal rinnovo, ma contare su Paulo per un'intera stagione è purtroppo utopia. [...]

In cima alle liste delle preferenze c'è Greenwood che non ha di certo bisogno di presentazioni. I primi colloqui con l'entourage sono già andati in corso, ma lo scoglio da superare è la valutazione. Il club francese non ha intenzione di ascoltare offerte sotto i 50 milioni di euro (al Manchester United spetta il 40% dell'incasso) ma la situazione economica del Marsiglia può fornire un assist. [...]

Gasperini chiederà uno sforzo ai Friedkin, una sorta di regalo per il terzo posto ottenuto una settimana fa. La speranza del tecnico è che per rinforzare quel settore vengano investiti circa 70 milioni distribuiti tra Greenwood (50) e Summerville (20). L'olandese piace e non poco, la retrocessione del West Ham ha fatto abbassare il prezzo, ma la convocazione per il Mondiale può allungare i tempi. Fari puntati anche su Sauer (avviati a gennaioi contatti con il padre), Tzolis e Pepê. [...]

Poi nel corso dell'estate si potrà pensare all'eventuale vice Malen. Il club è alla ricerca di acquirenti per Dovbyk mentre Vaz potrebbe finire in prestito. In quel caso la Roma proverà a prendere un calciatore simile all'olandese. Scamacca preme per tornare ma ad oggi non risultano contatti tra le due società anche perché la richiesta da 25 milioni è considerata troppo alta. Offerto anche Pinamonti, ma ogni discorso è rimandato. Il pacchetto offensivo oltre ad El Shaarawy e Venturino (non sarà riscattato) rischia di perdere anche Soulé. [...]

In caso di addio, però, gli acquisti necessari diventerebbero tre oltre ai rinnovi di Pellegrini e Dybala. Lavori in corso, per D'Amico sarà una lunga estate.

(Il Messaggero)