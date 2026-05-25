Il timbro di Malen sul pass Roma. È la grande vittoria di Gasperini

È la notte della Roma. Di Gian Piero Gasperini, osannato dai suoi tifosi e saltellante come ormai da tradizione.

Di Paulo Dybala, che ha fatto come fanno i campioni, semplicemente ha dominato la scena. (...) La notte di Stephan El Shaarawy, che all'ultima partita in giallorosso ha messo la firma sul 2-0 finale. Di Donyell Malen, decisivo pure nella gara in cui ha sbagliato un calcio di rigore, quando dici i segnali positivi. La notte dei Friedkin, alla prima qualificazione in Champions dopo aver speso dal 2020 in poi un miliardo di euro nel club. Ne rientreranno molto di meno, circa 60 milioni garantiti. (...) Mentre le altre, tutte, frenavano, la Roma ha accelerato. (...) È servito sudare pure all'ultima curva, per la verità. Fino a quando Dybala nel secondo tempo prima ha provocato l'espulsione di Valentini, poi ha avuto il riflesso del campione nel momento meno leggibile di tutti. Malen infatti aveva sbagliato dal dischetto il rigore del vantaggio, concesso per un fallo di mano di Bowie: disperazione per tutti, non per Paulo appunto che ha trasformato la respinta di Montipò in un assist per lo stesso olandese. Il genio e il braccio armato. Ovvero l'unico in campo a non aver sofferto la pressione della serata e il centravanti arrivato a gennaio dall'Aston Villa, che in 18 partite di campionato ha segnato 14 gol: fenomenale. (...) E sì che la squadra di Gasperini era scesa in campo quasi paralizzata dalla pressione: Verona praticamente mai impensierito nel primo tempo e anzi, Gasp aveva dovuto ringraziare Svilar, e Bowie, per non essere finito sotto, a 5 minuti dall'intervallo. Serviva una scintilla, una scossa che il tecnico ha trovato mettendo dentro El Aynaoui a centrocampo. (...) La spinta della Roma ha prodotto il vantaggio, anche se poi il Verona in 10 è stato tutt'altro che arrendevole. "Di questa partita non ci frega un c…", cantavano i tifosi gialloblu. Ma in campo la squadra di Sammarco ha tenuto le linee basse, si è aggrappata a lungo a Suslov e poi anche in inferiorità numerica è rimasta sempre in partita. La Roma ha fallito il raddoppio prima con Dybala, poi con Malen. Ma poi è venuto il tempo di scrivere la favola di El Shaarawy: tocco sotto in pieno recupero e festa grande.

Per Gasperini, che al primo colpo è riuscito a riguadagnarsi sul campo quella competizione che aveva mollato abbandonando Bergamo. (...) "La banda del sesto posto". Il sesto è diventato terzo. Dopo un girone d'andata condotto alla grande, la fatica di due mesi tra fine febbraio e fine aprile, e una volata condotta con la serenità di chi sa come si chiude una stagione in crescendo. All'Atalanta era una sua caratteristica, i Friedkin lo hanno scoperto quest'anno. La Roma ruoterà ancor di più intorno a lui. Ed è giusto così. Lui che un anno fa, proprio di questi tempi, veniva chiamato dalla Juventus, estremo tentativo per soffiarlo ai giallorossi. Si è preso una rivincita sul campo. E vale come un trofeo: se in bacheca non risulterà non fateci troppo caso, dev'essere un errore.

(corsera)