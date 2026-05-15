Il tennis non cambia: agli Internazionali la finale resta alle 17

Alle cinque della sera, come nell'arena di Garcia Lorca. (...) Alla fine, però, il tennis non si muove e la finale degli Internazionali rimane fissata per le 17 di domenica, come da programma originario, nonostante il derby Roma-Lazio venga disputato a mezzogiorno. Ma i veleni di questi giorni, con le ipotesi sul tavolo di spostare l'ultimo atto di uno degli eventi più iconici e importanti dello sport azzurro, magari con Jannik Sinner (e/o Darderi) in finale, lascerà strascichi che faticheranno a sedimentarsi nell'ormai feroce contrapposizione tra tennis e calcio. (...) Durante gli incontri di questi giorni convulsi, si era paventata più volte l'ipotesi che in caso di partita dell'Olimpico alle 12.30, come da calendario originario, l'epilogo degli Internazionali potesse slittare alle 19 e anche ieri, dopo la conferma delle 12, per qualche minuto al Foro era circolata la voce che si giocasse alle 17.30. In realtà, con gli slot delle tv, nazionali e internazionali, già fissati da tempo, la questione avrebbe avuto risvolti delicati, e in definitiva avrebbe cambiato poco nella gestione dei flussi del pubblico dei due eventi. Con il derby che termina intorno alle 14, l'uscita dei tifosi di calcio (solo quelli della Roma, perché i laziali diserteranno lo stadio) non impatterà sull'arrivo di quelli del tennis, e anche l'arrivo del presidente della Repubblica Mattarella potrà svolgersi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ovviamente rafforzate. (...) Ieri il presidente Fitp Angelo Binaghi, a margine di una presentazione, non le ha mandate a dire: "Il tennis si è spostato per 25 anni, ora provate a chiedere all'opinione pubblica se bisognava spostare l'orario nostro o quello del calcio. Ma al di là del fatto che sono meccanismi diversi, noi non siamo proprietari dei diritti che gestisce l'Atp. E comunque chi ha stilato il calendario ha messo il derby di Torino in contemporanea con le Finals e il derby di Roma, oltre alla Coppa Italia, nella settimana clou degli Internazionali. Una grande coincidenza, non c'è dubbio…". Palla al centro.

(gasport)