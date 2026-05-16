Il saluto di El Shaarawy: «Una parte di me sarà sempre qui

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Il derby sarà la mia ultima partita in casa all'Olimpico». Dieci anni dopo l'esordio, Stephan El Shaarawy ha annunciato l'addio alla Roma attraverso un video sui social. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante giallorosso, che scadrà il prossimo 30 giugno. Domani, allora, riceverà l'abbraccio della sua gente, che non gli ha risparmiato ovazioni nel corso della stagione. Un' annata, tra l' altro, cominciata con la fascia da capitano al braccio. «Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di più - ha dichiarato il numero novantadue giallorosso - Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di ricordi, di battaglie condivise, di gioie immense, ma anche di mo-menti difficili che mi hanno fatto crescere». Il gol di tacco contro il Frosinone al debutto, la doppietta al Chelsea in Champions, il trionfo in Conference League sono soltanto alcuni dei ricordi di El Shaarawy nella Capitale. Sono stati dieci anni, inframezzati dalla parentesi in Cina, ricchi di emozioni, ma «come tutte le storie, anche questa ha avuto un inizio e oggi si avvicina alla sua fine». Il Faraone, a due giornate dalla fine della sua avventura in giallorosso, può vantare 346 presenze con la maglia della Roma, impreziosite da 65 gol e 50 assist. C'è da conquistare ancora un ultimo obiettivo con il club giallorosso. Poi, sarà veramente addio. «Me ne vado, ma una parte di me resterà qui. Perché certe storie non finiscono davvero, cambiano solo forma - ha affermato EI Shaarawy - Sarò per sempre riconoscente a questa società e soprattutto a questa città che mi ha dato tantissimo».