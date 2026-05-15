Il rinnovo Dybala-Roma: si fa

Un altro vertice. Nuovi passi in avanti. Volontà comune. Fiducia. Tutto porta alla permanenza di Paulo Dybala nella Roma. La fumata bianca ancora non c'è stata, ma adesso sembrano più lontane che mai le parole dell'argentino di domenica scorsa a Parma, quando aveva sussurrato: «II derby potrebbe essere la mia ultima partita qui». Ecco, pare proprio che non sia in programma alcun saluto. Questo è il mood dopo il secondo meeting in tre giorni tra il club giallorosso e Carlos Novel, l'agente di Dybala. Dopo l'incontro di martedì con il direttore sportivo Ricky Massara, ieri Novel ha affrontato l'argomento rinnovo in una lunga riunione telefonica, in colle-gamento dall'altra parte Ryan Friedkin. Colloquio nel quale, al netto dei numeri, il vicepresidente giallorosso ha manifestato di persona a Novel — e dunque a Dybala — tutta la voglia che Paulo rimanga nel club, in una stagione importante anche dal punto di vista simbolico, quella del centenario della società. C'è tutta l'intenzione di arrivare alla firma. La proposta della -Roma è sul tavolo: una parte fissa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro e una parte variabile legata alle presenze, dunque all'effettivo minutaggio del giocatore. La parte variabile è consistente, può far lievitare di molto l'ingaggio complessivo del giocatore. (...) È chiaro che, nell'ambito di una trattativa, ci sia da trattare e di limare qualche distanza. Non c'è ancora accordo totale, insomma, ma tutto lascia pensare che si possa andare in quella direzione. La durata del contratto: un anno più un secondo di opzione, oppure dirottamente un biennale, sono queste le due ipotesi sul tavolo. Le tempistiche? Difficile che accada qualcosa di defin-tivo entro il derby, ma la prossima settimana potrebbe essere quella giusta, l'ultima prima delle vacanze. (...)

(corsera)