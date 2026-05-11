Il questore: "Il buon senso dovrebbe far slittare il derby"

«Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare il derby nello stesso giorno delle finali maschili degli Internazionali di tennis», ribadisce il questore della Capitale, Roberto Massucci, spingendo ancora affinché Roma-Lazio possa slittare a lunedì 18 alle 18.
Ma per una questione legata ai diritti tv e alle sfide che si dovranno giocare in contemporanea per la lotta Champions e non solo, la Lega Serie A continua a dare solo la disponibilità per domenica 17 alle 12.30, forte anche del parere favorevole dell'Osservatorio. [...]
(Il Messaggero)