IL PUNTO DEL MARTEDÌ - VERNAZZA: "La Roma ha ripreso a marciare appena la società ha dipanato la lotta tra Gasp e Ranieri" - CARMELLINI: "Il tecnico sta raccogliendo i frutti del suo lavoro"

Il poker della Roma sulla Fiorentina ha riacceso la corsa al quarto posto e ridato morale ai giallorossi dopo settimane difficili. "La Roma ha ripreso a marciare forte nei momento in cui la società ha dipanato la lotta intestina tra Gasperini e Banierl. Pieni poteri all'allenatore, arrivederci e grazie al senior advisor La chiarezza ha pagato, l'ambiente ha smesso di disperdere energie nervose. La Roma si è focalizzata sul campo", scrive Sebastiano Vernazza sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Questa invece l'analisi di Tiziano Carmellini de Il Tempo: "Le sensazioni dal campo, qualità dell'avversario a parte, fanno ben sperare perché questa squadra ha ricominciato a giocare come sa, Gasperini sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e la Roma a tratti fa paura"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. VERNAZZA - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Tutto riaperto, non ci sono più certezze nella corsa alla Champions. La Roma ha vinto, si è insediata al quinto posto e si è accodata a Milan e Juve. Breve riassunto. L'Inter si è qualificata due settimane- II Napoli secondo ce l'ha quasi fatta, con tre punti avrà la certificazione del pass. Restano quattro squadre per due posti, un rebus discreto. La Roma ha ripreso a marciare forte nei momento in cui la società ha dipanato la lotta intestina tra Gasperini e Banierl. Pieni poteri all'allenatore, arrivederci e grazie al senior advisor La chiarezza ha pagato, l'ambiente ha smesso di disperdere energie nervose. La Roma si è focalizzata sul campo. Ha vinto a Bologna, ha demolito la Fiorentina e ora è quinta a 64, a tiro di Champions. (...)

A. POLVEROSI - CORRIERE DELLO SPORT

Screbbe da maleducati rifiutare un regalo e la Roma è una squadra che conosce le buone maniere. Se Allegri, Spallerti e Fabregas si presentano a Trigoria con oro (sconfitta milanista col Sassuolo), incenso (pareggio juventino col Verona) e mirra (pareggio comasco col Napoli), che siano i benvenuti. Gasperini accetta i gentili pensieri, ringrazia e batte la Fiorentina. Anzi, la domina, la straccia, la riduce a macerie. Così che pure i viola, alla fine, hanno qualcuno da ringraziare: meno male che la Cremonese c'è. Dieci minuti, i primi, tanto è stata in campo la squadra di Vanoli. Poi, nello stesso identico modo che aveva permesso.a Roma di segnare all'andata al Franchi, ecco il primo gol: da calcio d'angolo, allora era stato Cristante a fulminare De Gea, stavolta l'onore è toccato a Mancini. Non era passato neppure un quarto d'ora. Altri quattro minuti, due a zero di Wesley, un altro quarto d'ora tre a zero di Hermoso. (...) Al di là dell'aspetto tecnico e fisico (troppa differenza fra le due squadre), anche sul piano tattico il movimento dei romanisti ha mandato in tilt la Fiorentina. Era Pisilli, e non Cristante, a far partire l'azione dei giallorossi e non c'è stata contromossa dalla panchina viola; gli inserimenti di Mancini ed Hermoso non sono mai stati contenuti; e quando Malen arretrava per fare la sponda e poi puntare dritto verso la porta viola, scappavano tutti invece di accorciare. (...) Se conta la condizione di quest'ultima giornata, la Roma sta meglio di Napoli, Como e soprattutto di Milan e Juventus. il rientro di Koné ha restituito energia a tutta la squadra, favorendo il lavoro di Cristante e Pisilli, un giocatore che continua a crescere. (...)

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Non è tempo di pensare al futuro, aveva sentenziato Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Siamo ancora dentro la corsa Champions, la sua assicurazione prima che il Milan venisse battuto dal Sassuolo e la JUVe fosse fermata in casa dal già retrocesso Verona. Non è davvero tempo di pensare al futuro, avrà ipotizzato ancora più convinto della propria teoria, dopo aver dato un'occhiata alla classifica avvicinandosi allo stadio Olimpico. Quattro giornate alla fine del campionato, dodici punti in palio e obbligo di mandare un segnale forte, a sé stessi e alle rivali nella corsa verso la Grande Europa. Obiettivo scontato contro la Viola: vittoria, per non sprecare gli aiuti ricevuti tra sabato (mai dimenticare il Como, ovviamente) e domenica. Missione compiuta? Compiuta. (...) La Roma è una squadra strana: ha tappato due sessioni di mercato (Malen escluso) eppure a tre giornate dal fischio finale del campionato non ha ancora archiviato grandi obiettivi e speranze. Anche se la classifica non è (più) amica come una volta, GPG non molla. Gasp era stato l'unico tesserato a parlare di zona Champions quando nessuno aveva voglia di pronunciare quelle parole, figuriamoci se non lo fa ora con il quarto posto lontano soltanto una lunghezza (e il terzo tre). Un'illusione e basta? Lui e la sua Roma hanno ancora 270 minuti (recuperi esclusi) per prendere a pernacchie gli scettici e i pessimisti. (...)

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

In ventuno minuti La Roma sistema la pratica contro la Fiorentina e fa sentire il fiato sul collo alla Juventus. Adesso un solo punto divide i bianconeri dai giallorossi e anche il Milan è a sole tre lunghezze. Restano tre partite e la squadra di Gasperini è rientrata in corsa per la Champions, dopo che a Trigoria è tornato il sereno dopo un burrascoso temporale. La vittoria contro i viola è stata determinata dai difensori, curioso che nessun attaccante abbia partecipato ai primi tre gol. Ha aperto le marcature Mancini (seconda rete in campionato) su angolo di Pisilli, ha raddoppiato Wesley su assist di Hermoso e poi proprio lo spagnolo ha firmato il 3-0 grazie all'assist di Konè.(...) La Roma ha fatto registrare quasi l'80 per cento di possesso palla nell'ultimo quarto d'ora, annullando l'avversario. Mentre sulla sinistra la spinta di Wesley è stata devastante, sulla destra il tecnico ha accerchiato l'avversario, lasciando a Mancini la possibilità di spingersi in attacco e di costruire la catena di destra con Celik. Tutti i difensori si sono resi pericolosi in fase offensiva, anche il turco, sotto gli occhi del commissario tecnico Vincenzo Mantella, tornato all'Olimpico da spettatore interessato. Pisilli si è sacrificato in fase di copertura, andando ad aggredire Ndour, è stato il giocatore che ha toccato più palloni e all'inizio della ripresa si è preso la soddisfazione di andare a segnare di testa.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Arrivati a questo punto può succedere davvero di tutto. La Roma ha approfittato del passo falso delle dirette concorrenti e accorciato nella corsa Champions sulla Juventus. Ora i bianconeri sono solo un punto più su e il Milan (che resta terzo) a tre… e con tre partite da giocare tutto diventa possibile. All'Olimpico sono bastati quattro minuti da Roma per chiudere la pratica Fiorentina che quest'anno gioca per un altro campionato: da come era partita la salvezza è già una conquista. Ma poker alla Viola a parte, dopo questi tre punti pensatissimi, la squadra di Gasperini si guarda allo specchio e torna a credere in una chance Champions: certo il calendario non è proprio dalla sua parte, ma visti i risultati dell'ultimo weekend non provarci sarebbe davvero un peccato. Nove punti in Palio contro Parma (in trasferta), Lazio (derby in programma domenica 17 alle 12.30) e chiusura a Verona, i bianconeri alle prese con Lecce, Fiorentina poi con un derby all'ultima giornata che non è mai una passeggiata. Per i giallorossi sono tre finali, impossibile sbagliare perché per continuare a sperare questi nove punti devono entrare in cassa… tutti: e potrebbe anche non bastare, ma almeno a quel punto la Roma avrebbe fatto il suo. Le sensazioni dal campo, qualità dell'avversario a parte, fanno ben sperare perché questa squadra ha ricominciato a giocare come sa, Gasperini sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e la Roma a tratti fa paura. Ma dalla corsa non si possono escludere il Como che ora sta sotto e anche il Milan arrivato a questo rush finale di campionato con il fiato corto. Insomma a questo punto tutto può davvero succedere, la Roma deve restare sul pezzo, crederci fino in fondo e sbagliare il meno possibile… poi si vedrà!

P. CONDO - CORRIERE DELLA SERA

La Roma ha tolto ieri sera a Milan e Juventus l'illusione di avere ancora un margine di sicurezza nella corsa ai posti Champions. L'ha fatto con una vittoria persino brutale sulla Fiorentina, mentalmente assente dopo che la vittoria della Lazio a Cremona aveva dissolto le ultime nubi sul tema salvezza. Ma al di là dell'inconsistenza viola, questa Roma viaggia a velocità tripla rispetto al Milan, e a concentrazione doppia rispetto alla Juve. Sarebbe puerile Individuare la nuova spinta nello scioglimento del nodo Ranieri-Gasperini — certe contrapposizioni non riguardano lo spogliatoio—ma il rientro degli infortunati (koné da applausi) sta finalmente valorizzando il lavoro di Gasp, che a gennaio ha ottenuto dal club un rinforzo serio come Malen e l'ha trasformato nella pietra angolare di una fase offensiva efficace ed effervescente. A lungo inadeguato, l'attacco giallorosso oggi è il quarto del torneo, e continua a salire, mentre la difesa è seconda soltanto a quella del Como. Non ha un calendario semplice visto che contiene anche il derby, e pure la Lazio sta bene, ma a questo punto l'impeto conta perché segnala energie in un panorama generale depresso. (...)