Il ministro Abodi: "Andare davanti a un giudice sarebbe brutto"

GAZZETTA DELLO SPORT - A margine della conferenza stampa di Sport e Salute al Foro Italico, anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato lo scontro tra Lega Calcio e prefettura di Roma sulla data del derby della Capitale: "Capisco il presupposto della contemporaneità e l'esigenza della Lega di mettere tutti insieme, ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte, ed e brutto per l'opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice". Poi, ha aggiunto: "Sono scelte che vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario di Serie A è pieno di condizionalità, purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli

Internazionali di tennis".