Il futuro di Dybala tra rinnovo e Boca Juniors

Fari puntati su Dybala. Inevitabimente, perene Paulo è tornato ad allenarsi per un'intera settimana con i compagni ed è pronto a giocare. [...]

Nell'immediato, fino a fine stagione, c'è la Roma. E poi? Secondo Espn, l'argentino ha già firmato un contratto preliminare con il Boca Juniors, dove ritroverebbe l'altro ex giallorosso e campione del mondo Leandro Paredes. Amici nella vita e in campo. Il dubbio, però, è che l'annuncio che ha scosso la metà gialloblù di Buenos Aires - su Instagram si contano già centinaia di commenti pro Dybala dei tifosi del Boca - serva in realtà a lanciare un messaggio alla Roma. Perché Paulo ritiene di poter misurarsi ancora con il calcio europeo. E di poterlo fare nella capitale. Tanto più che i giallorossi non hanno ancora un volto a cui legare i festeggiamenti per il centenario del 2027.

Quindi Gasp, ancora lui. Il tecnico non lo ha mai nascosto: apprezza il talento e Dybala è di certo il leader tecnico della sua rosa. Poi, però, ci sono i numeri. Quelli del bilancio, che fin qui hanno fatto a pugni con il ricchissimo contratto del numero 21. Se sarà rinnovo, arriverà alle cifre imposte dai Friedkin. E solo con il placet pubblico dell'allenatore. [...]

(Repubblica)