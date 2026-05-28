Il futuro assicurato con Seck, Lulli e Arena

C'è aria di rivoluzione, come nella canzone di Franco

Battiato. Perché se Gian Piero Gasperini ha riposto massima fiducia nella squadra, non si può dire lo stesso degli altri comparti di Trigoria. Cosi oltre al cambio della direzione sportiva i Friedkin preparano il restyling di settore giovanile e reparto medico. (...) La candidatura di Margiotta del Verona (dove ha lavorato con D'Amico) è stata superata da quelle di Alessandro Frara e Valentino Angeloni. Il primo è a capo della cantera del Frosinone e conosce bene Gasperini essendo stato un suo giocatore ai tempi delle giovanili della Juve. Angeloni, invece, gestisce le giovanili della Fiorentina. Ha anche esperienze con Inter e Sunderland mentre all'Atalanta ricopriva il ruolo di capo scout. Ed è li che ha conosciuto Gasperini. Resta in bilico Bruno Conti, il cui contratto scade il 5 giugno, ma che Gasp vorrebbe a Trigoria. L'obiettivo è quello di trovare e valorizzare profili utili, (...) un po' come avveniva a Bergamo con i vari Ruggeri, Palestra o Carnesecchi. Nell'attuale Primavera sono tre i nomi che possono compiere il salto: il difensore centrale Seck, il terzino destro Lulli e Arena già protagonista con Gasp. Oltre a Cherubini che farà di ritorno dal prestito alla Samp. Per il settore medico prende piede Riccardo Del Vescovo, già alla Roma sotto la gestione Pallotta

(gasport)